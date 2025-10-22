Возможности расширения санкций против России исчерпаны – Мария Захарова

В МИД России дали первые комментарии относительно 19-го пакета антироссийских санкций ЕС.

В министерстве иностранных дел России высказались по вопросу вступившего в силу нового 19-го пакета антироссийских санкций ЕС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что ЕС использовали уже все возможные способы нанести экономический урон для дестабилизации и, по их мнению – поражения России.

"Санкции, которые они (ЕС - ред.) вводят против России, в первую очередь работают против Европейского союза. Возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против нашей страны по большому счету исчерпаны"

– Мария Захарова

Тем не менее, официальные развернутые комментарии относительно новых антироссийских санкций еще поступят от министерства иностранных дел, когда станут более подробны их содержание и детали, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Также Захарова заявила о правомерной возможности России отвечать ЕС на выдвинутые им санкции.