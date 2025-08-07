Трамп примет Путина на военной базе – CNN

Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске на военное базе в Анкоридже, выяснил телеканал CNN. Из-за пика туристического сезона на Аляске более подходящих для встречи лидеров США и РФ локаций найти не удалось.

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин встретятся в эту пятницу 15 августа, местом встречи станет американская военная база, сообщает телеканал CNN.

По сведениям телеканала, полученным от чиновников Белого дома, саммит лидеров двух стран пройдет на объединенной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

"Организаторы пришли к выводу, что <…> только объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, соответствовала требованиям, предъявляемым к проведению исторической встречи"

– CNN

В августе на Аляске разгар туристического сезона, поэтому найти другую подходящую площадку для встречи Путина и Трампа организаторам не удалось.

Источник CNN отметил, что американская сторона изначально хотела избежать ситуации, когда президент России будет приниматься на военном объекте США.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила, что город Анкоридж примет саммит двух лидеров 15 августа.