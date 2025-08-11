Вестник Кавказа

Белый дом объявил точное место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стало известно, что Анкоридж примет встречу президентов России и США. Об этом объявили в Белом доме.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в столице штата Аляска, Анкоридже, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она уточнила, что саммит лидеров состоится 15 августа.

"В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, [штат] Аляска, для проведения двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным"

- Кэролайн Левитт

Дональд Трамп считает большой честью провести встречу с президентом России на американской земле и ждет ее, добавила Левитт.

Напомним, о проведении личной встречи президентов России и США стало известно в середине прошлой недели. Перед этим Москву посетил американский спецпосланник Стивен Уиткофф. Он встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и Владимиром Путиным.

