Подготовку к переговорам Путина и Трампа обсудили Лавров и Рубио

Во вторник, 12 августа, глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом сказано на сайте российского министерства.
Центральной темой разговора стала подготовка к переговорам лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президента России В. В. Путина и президента США Д. Трампа"
– МИД России
Стороны подтвердили настрой на успешное проведение мероприятия.
Напомним, в середине прошлой неделе Москву посещал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В ходе поездки он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого в Белом доме и Кремле сообщили, что стороны договорились о проведении личной встречи президентов двух стран. Она пройдет на Аляске 15 августа.