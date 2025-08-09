Вестник Кавказа

Подготовку к переговорам Путина и Трампа обсудили Лавров и Рубио

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров созвонился сегодня с Марко Рубио. Стороны поговорили о подготовке к пятничным переговорам лидеров РФ и США.

Во вторник, 12 августа, глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом сказано на сайте российского министерства.

Центральной темой разговора стала подготовка к переговорам лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президента России В. В. Путина и президента США Д. Трампа"

– МИД России

Стороны подтвердили настрой на успешное проведение мероприятия.

Напомним, в середине прошлой неделе Москву посещал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В ходе поездки он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого в Белом доме и Кремле сообщили, что стороны договорились о проведении личной встречи президентов двух стран. Она пройдет на Аляске 15 августа.

