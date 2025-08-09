Вестник Кавказа

Трамп заявил о возможности нормализации торговых отношений с РФ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дональд Трамп оценил возможность восстановления торговли с Москвой.

Лидер США Дональд Трамп рассматривает возможность восстановления торговых отношений  с Россией. Так президент страны ответил на вопрос о возможности возобновления торговли между Москвой и Вашингтоном в рамках пресс-конференции в Белом доме. 

Трамп также отметил, что РФ обладает "очень ценными земельными ресурсами". 

Напомним, что Дональд Трамп США сегодня заявил, что "едет в Россию" на встречу с Владимиром Путиным, однако, как выяснилось позднее, это была оговорка. Встреча двух лидеров состоится на Аляске, как и было запланировано ранее.

