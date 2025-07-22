Трамп получил приглашение Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп получил приглашение председателя КНР посетить Китай, но не торопится им воспользоваться.

Президент США Дональд Трамп заявил в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, что, несмотря на полученное приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить страну, не торопится им воспользоваться.

"Лживые СМИ сообщают, что я ищу возможности провести саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Это не соответствует действительности, я ничего не ищу"

- Дональд Трамп

Тем не менее, американский лидер не отвергает такую возможность полностью, отмечая, что для принятия решения о поездке приглашения китайского лидера ему достаточно, добавил он, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали, что Трамп заявил: США и Китай фактически очень близки к заключению торговой сделки, в результате которой торговая война, разгоревшаяся между двумя странами, практически уйдет в прошлое. Вашингтон находится буквально в шаге от подписания торгового соглашения с КНР, отметил глава Белого дома.