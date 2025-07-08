Дональд Трамп: США почти договорились о торговле с Китаем

США и Китай фактически очень близки к заключению торговой сделки, в результате которой торговая война, разгоревшаяся между двумя странами, практически уйдет в прошлое, заявил сегодня президент США Дональд Трамп.

Вашингтон находится буквально в шаге от подписания торгового соглашения с Китаем, заявил сегодня президент США Дональд Трамп.

"Как вам известно, мы только что заключили соглашение с Японией, и мы очень близки к сделке с Китаем. По сути, мы уже достигли определенной договоренности с Китаем, но посмотрим, как все будет развиваться дальше"

- Дональд Трамп

Еще один прорыв в торговых отношениях Вашингтона и Пекина состоит в том, что США и Китай уже завтра на переговорах в Стокгольме планируют продлить дату введения взаимных пошлин еще на 90 дней, пишет РИА Новости со ссылкой на издание South China Morning Post.

Крайне важно и то, что во время ожидаемой паузы обе страны не будут вводить друг против друга дополнительные пошлины и не обострять торговую войну иными способами.

Напомним, ранее мы писали о том, что США и Китай достигли соглашения по ряду торговых вопросов, что подтвердили в Пекине. Согласно соглашению, Пекин "пересмотрит и одобрит заявки на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю, в соответствии с законодательством и нормативными актами". Вашингтон отменит ряд ограничений в отношении КНР.