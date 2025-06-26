В Китае подтвердили, что подписали документ по торговле с США

США и Китай достигли соглашения по ряду торговых вопросов, это подтвердили в Пекине. Ранее Трамп заявил, что заключил торговую сделку с Китаем.

Китай и США пришли к соглашению по договоренностям, достигнутым в Женеве, следует из сообщения министерства коммерции КНР.

"Китайская и американская стороны (...) утвердили детали реализации договоренностей, достигнутых в рамках торговых переговоров в Женеве"

– заявление

Согласно сообщению, Пекин "пересмотрит и одобрит заявки на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю, в соответствии с законодательством и нормативными актами". Вашингтон отменит ряд ограничений в отношении КНР.

Американский лидер Дональд Трамп ранее сообщил, что стороны подписали торговое соглашение. В Вашингтоне уточнили, что документ закрепил договоренности по пошлинам, достигнутые на переговорах в Женеве и в Лондоне, однако это не всеобъемлющая торговая сделка, передает The Global Times.