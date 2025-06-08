Трамп объявил о подписании торговой сделки с Китаем

Соединенные Штаты заключили торговую сделку с Китаем. Об этом поведал 26 июня президент страны Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что это произошло накануне. Он также анонсировал подписание сделки с Индией.
"Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем. <...> У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая"
– глава Белого дома
Он пояснил, что намерен открыть Индии рынок для товаров США
В то же время Трамп предупредил, что не собирается заключать сделки со всеми подряд.
"Некоторым мы просто отправим письмо, скажем: большое спасибо, вы заплатите [тарифы в размере] 20, 25, 45%"
– американский лидер
Напомним, около двух недель назад сообщалось, что новое торговое соглашение с КНР уже готово. Трамп отмечал, что для того, чтобы оно вступило в силу, необходимо лишь одобрение на уровне лидеров двух стран.