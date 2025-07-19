Вестник Кавказа

Дональд Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Владимиром Путиным

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп считает возможной встречу с Владимиром Путиным.

Лидер США Дональд Трамп оценил возможность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая потенциально может состояться в Китае в сентябре. По словам Трампа, такая встреча возможна. 

"Многие встречи возможны. Председатель Си Цзиньпин пригласил меня в Китай. И мы, вероятно, сделаем это в ближайшем будущем"

– Дональд Трамп 

По словам главы США, решение о поездке в Китай будет принято в ближайшее время. 

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о возможной встрече в Китае трех лидеров – Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа. Возможность такой встречи также подтвердили в Кремле.

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