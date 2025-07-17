Кремль допустил встречу Путина и Трампа в сентябре в Пекине

В Кремле заявили, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить встречу на мероприятиях в Пекине. В начале сентября там пройдут торжества по случаю завершения Второй мировой войны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу Владимира и Путина и Дональда Трампа "на полях" мероприятий в Пекине в сентябре 2025 года.

Пресс-секретарь отметил, что подготовка к поездке в Китай идет, российский президент к ней готовится тоже. При этом он заявил, что в Кремле не слышали о планах Трампа отправиться в Пекин.

Песков подчеркнул, что в случае приезда главы Белого дома на мероприятия в Китай вопрос целесообразности проведения переговоров между двумя лидерами может быть поднят.

Стоит добавить, что в начале сентября в китайской столице состоятся праздничные мероприятия, посвященные 80-й годовщины завершения Второй мировой войны.