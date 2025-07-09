Вестник Кавказа

Си Цзиньпин рассматривает встречу Путина и Трампа в Китае – СМИ

Си Цзиньпин
© Фото: Сайт президента России
The Times: Пекин рассматривает сентябрьские торжества в честь окончания Второй мировой войны как повод для встречи лидеров России, Китая и США.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует организовать встречу между лидерами России, Китая и США во время проведения торжеств по случаю 80–летия окончания Второй мировой войны, сообщает  The Times. 

Отметим, что российский лидер Владимир Путин отправится в Китай для участия в торжественных мероприятиях. Китайский лидер может также пригласить и президента США Дональда Трампа. 

Подчеркивается, что символическая встреча трех лидеров станет мощным сигналом мира и стабильности. 

Американский президент ранее выражал настрой на прямые контакты с мировыми лидерами, однако, как отмечает  The Times,  Дональд Трамп в данном случае может отнестись к такой идее скептически, опасаясь имиджевых потерь.

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