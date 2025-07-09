Си Цзиньпин рассматривает встречу Путина и Трампа в Китае – СМИ

The Times: Пекин рассматривает сентябрьские торжества в честь окончания Второй мировой войны как повод для встречи лидеров России, Китая и США.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует организовать встречу между лидерами России, Китая и США во время проведения торжеств по случаю 80–летия окончания Второй мировой войны, сообщает The Times.

Отметим, что российский лидер Владимир Путин отправится в Китай для участия в торжественных мероприятиях. Китайский лидер может также пригласить и президента США Дональда Трампа.

Подчеркивается, что символическая встреча трех лидеров станет мощным сигналом мира и стабильности.

Американский президент ранее выражал настрой на прямые контакты с мировыми лидерами, однако, как отмечает The Times, Дональд Трамп в данном случае может отнестись к такой идее скептически, опасаясь имиджевых потерь.