Трамп объявил о пошлинах на импорт с 1 августа

Дональд Трамп заявил, что тарифы на импорт начнут действовать с 1 августа.

Лидер США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на импорт, которые будут вынуждены платить иностранные поставщики с 1 августа.

Согласно Трампу, для каждого государства, торгующего с США, будет действовать свой тариф. Ставка может колебаться от 10% до 70%.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на хозяина Овального кабинета, проект тарифов власти США должны подготовить к 9 июля.

Напомним, что Дональд Трамп принял решение о введении пошлин на импорт в начале апреля. Инициатива президента США всколыхнула мировую экономику, негативно отразившись на котировках акций американских компаний. После этого Трамп приостановил на 90 дней действие пошлин, чтобы страны могли договориться с Вашингтоном о тарифах.