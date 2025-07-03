Вестник Кавказа

Трамп объявил о пошлинах на импорт с 1 августа

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп заявил, что тарифы на импорт начнут действовать с 1 августа.

Лидер США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на импорт, которые будут вынуждены платить иностранные поставщики с 1 августа. 

Согласно Трампу, для каждого государства, торгующего с США, будет действовать свой тариф. Ставка может колебаться от 10% до 70%. 

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на хозяина Овального кабинета, проект тарифов власти США должны подготовить к 9 июля. 

Напомним, что Дональд Трамп принял решение о введении пошлин на импорт в начале апреля. Инициатива президента США всколыхнула мировую экономику, негативно отразившись на котировках акций американских компаний. После этого Трамп приостановил на 90 дней действие пошлин, чтобы страны могли договориться с Вашингтоном о тарифах.

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