Трамп собрался организовать чемпионский бой UFC на лужайке возле Белого дома

Дональд Трамп анонсировал бой UFC на лужайке перед Белым домом. Он добавил, что Поединок пройдет в честь 250-летия страны.
Американский президент Дональд Трамп на митинге в Айове сообщил, что на лужайке перед Белым домом состоится поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Глава государства заявил, что чемпионский бой пройдет в следующем году и станет частью программы празднования 250-летия подписания Декларации независимости США.
Отмечается, что поединок будет организован на лужайке возле Белого дома. При этом в настоящее время не подтверждены ни официальные разрешения, ни логистические детали.
Кроме того, американский лидер охарактеризовал бой как "чемпионский" и добавил, что его смогут посетить до 25 тыс человек.