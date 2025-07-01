Вестник Кавказа

Трамп собрался организовать чемпионский бой UFC на лужайке возле Белого дома

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Дональд Трамп анонсировал бой UFC на лужайке перед Белым домом. Он добавил, что Поединок пройдет в честь 250-летия страны.

Американский президент Дональд Трамп на митинге в Айове сообщил, что на лужайке перед Белым домом состоится поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Глава государства заявил, что чемпионский бой пройдет в следующем году и станет частью программы празднования 250-летия подписания Декларации независимости США.

Отмечается, что поединок будет организован на лужайке возле Белого дома. При этом в настоящее время не подтверждены ни официальные разрешения, ни логистические детали.

Кроме того, американский лидер охарактеризовал бой как "чемпионский" и добавил, что его смогут посетить до 25 тыс человек.

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