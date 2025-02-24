Вестник Кавказа

Топурия потеснил Махачева с первого места рейтинга лучших бойцов UFC

Топурия потеснил Махачева с первого места рейтинга лучших бойцов UFC
© Фото: соцсети Илии Топурия
Ислам Махачев лишился первого места в рейтинге лучших бойцов UFC. Лидером стал Илия Топурия, ставший чемпионом в легком весе.

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев потерял лидирующую позицию в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

На первом месте в данном списке теперь расположился испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, который недавно одолел бразильца Чарльза Оливейру.

Благодаря этой победе и завоеванию чемпионского пояса UFC в легком весе Топурия сместил Махачева с верхней строчки.

Ислам оставил титул чемпиона среди легковесов и перебрался в полусреднюю весовую категорию. Он намерен сразиться с действующим обладателем пояса Джеком Деллой Маддаленой.

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