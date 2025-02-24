Топурия потеснил Махачева с первого места рейтинга лучших бойцов UFC

Ислам Махачев лишился первого места в рейтинге лучших бойцов UFC. Лидером стал Илия Топурия, ставший чемпионом в легком весе.
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев потерял лидирующую позицию в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
На первом месте в данном списке теперь расположился испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, который недавно одолел бразильца Чарльза Оливейру.
Благодаря этой победе и завоеванию чемпионского пояса UFC в легком весе Топурия сместил Махачева с верхней строчки.
Ислам оставил титул чемпиона среди легковесов и перебрался в полусреднюю весовую категорию. Он намерен сразиться с действующим обладателем пояса Джеком Деллой Маддаленой.