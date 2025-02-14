Два россиянина и два грузина вошли в пятерку нового рейтинга UFC

Грузины Мераб Двалишвили и Илья Топурия вошли в тройку лидеров рейтинга UFC. Лидирует в списке Ислам Махачев, а пятерку замыкает Магомед Анкалаев.

Российские и грузинские бойцы смешанных единоборств оказались в пятерке обновленного рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий.

Список лучших бойцов промоушена было обновлен после ухода чемпиона UFC среди бойцов-тяжеловесов Джона Джонса.

Лидерство в рейтинге сохраняет экс-чемпион организации в легком весе россиянин Ислам Махачев, который недавно объявил о переходе в полусреднюю весовую категорию.

Второе место в списке занимает действующий чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили, защитивший 8 июня свой пояс в поединке против американца Шона О'Мэлли.

Тройку лидеров замкнул Илья Топурия – экс-чемпион UFC в полулегком весе. Известно, что 29 июня он сразится с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой в легком весе.

Стоит добавить, что на пятой строчке рейтинга оказался чемпион промоушена в полутяжелом весе Магомед Анкалаев. На четвертом месте расположился Дрикус Дю Плесси из ЮАР.