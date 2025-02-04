Первый бой Махачева в полусреднем весе состоится в конце года

Новый бой Ислама Махачева запланирован на конец года. Россиянин недавно перешел в полусреднюю весовую категорию.
Новый поединок с участием бывшего чемпиона UFC в легкой весовой категории Ислама Махачева состоится в конце текущего года, сообщил его менеджер Али Абдель-Азиз.
Ранее россиянин перебрался в полусреднюю весовую категорию. Махачев сразится за чемпионский пояс с действующим его обладателем Джеком Деллой Маддаленой.
Помимо этого, Абдель-Азиз заявил о согласии бразильского бойца ММА Алекса Перейры на реванш против действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева.
Менеджер добавил, что поединок с участием Анкалаева тоже запланирован на конец этого года.