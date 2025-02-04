Вестник Кавказа

Первый бой Махачева в полусреднем весе состоится в конце года

Первый бой Махачева в полусреднем весе состоится в конце года
© Фото: соцсети Ислама Махачева
Новый бой Ислама Махачева запланирован на конец года. Россиянин недавно перешел в полусреднюю весовую категорию.

Новый поединок с участием бывшего чемпиона UFC в легкой весовой категории Ислама Махачева состоится в конце текущего года, сообщил его менеджер Али Абдель-Азиз.

Ранее россиянин перебрался в полусреднюю весовую категорию. Махачев сразится за чемпионский пояс с действующим его обладателем Джеком Деллой Маддаленой.

Помимо этого, Абдель-Азиз заявил о согласии бразильского бойца ММА Алекса Перейры на реванш против действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева.

Менеджер добавил, что поединок с участием Анкалаева тоже запланирован на конец этого года.

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