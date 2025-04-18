Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе

Ислам Махачев отказался от чемпионского пояса UFC в легком весе ради перехода в полусреднем. Его следующим соперником станет австралиец Маддалена.

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев принял решение перейти в полусредний вес. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах в соцсетях главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта.

Таким образом, Махачев освобождает пояс UFC в легком весе.

Накануне стало известно, что Махачев сразится за чемпионский титул в полусреднем весе. Его соперником будет представитель Австралии Джек Делла Маддалена. Дата боя обнародована позднее. При этом Махачев не будет защищать чемпионский титул в легком весе.

За него будут сражаться Илия Топурия (Грузия) и Чарльз Оливейра (Бразилия). Этот поединок пройдет в конце июня на турнире UFC 317.

Напомним, Махачев одержал в MMA 27 побед и потерпел всего одно поражение. Осенью 2022 года стал чемпионом UFC, одолев Чарльза Оливейра. После этого он четыре раза защитил титул.