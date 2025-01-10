Махачев намерен сразиться за титул UFC в полусреднем весе

Ислам Махачев может провести бой с Маддаленой. Накануне австралиец стал обладателем чемпионского пояса UFС в полусреднем весе, одолев американца Мухаммада.

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заинтересован в поединке за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе. Об этом она рассказал на своих страницах в соцсетях.

"Время становиться двукратным чемпионом. Вперед"

– Ислам Махачев

Минувшей ночью австралиец Джек Делла Маддалена одолел американца Белала Мухаммада и стал обладателем чемпионского пояса UFС в полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что от результатов этого поединка зависит, с кем свой следующий бой проведет Махачева. По данным испанского издания ABC, в случае победы американца соперником Махачев с большой долей вероятности стал бы представитель Испании Илия Топурия. Если же становился Маддалена, то именно с ним и сразился бы россиянин за звание чемпиона в полусреднем весе.

Напомним, на сегодняшний день Махачев одержал 27 побед в смешанных единоборствах (MMA). На его счету также всего одно поражение. С октября 2022 года является обладателем чемпионского пояса UFC в легком весе.