Трамп назвал хорошей встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп еще раз высоко оценил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла на Аляске. Он также выразил мнение, что эти переговоры могут дать определенный результат.

Американский президент Дональд Трамп охарактеризовал как "хорошую" прошедшую в Анкоридже встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, соответствующее заявление он сделал перед переговорами с Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Как вы знаете, недавно у нас состоялась хорошая встреча с президентом России. И я думаю, что есть вероятность, что из этого что-то получится"

– Трамп

Президент Америки также заявил, что считает вполне возможным проведение трехсторонней встречи с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, она может состояться, "если сегодня все пойдет хорошо". А после этой трехсторонней встречи, отметил Трамп, появится шанс остановить конфликт на Украине.

Глава американского государства подчеркнул, что не сомневается: Путин хочет, чтобы конфликт завершился.

Кроме того, Трамп заявил, что позвонит российскому лидеру после встречи с Зеленским и проинформирует о ее итогах.