Трамп может совершить визит в Китай

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в процессе телефонной беседы с председателем КНР Си Цзиньпинем принял приглашение совершить визит в Китай.
"Он пригласил меня в Китай, а я пригласил его сюда. Мы оба приняли приглашение. Так что, в какой-то момент я отправлюсь туда с первой леди"
– Дональд Трамп
Он выразил надежду, что и китайский лидер вместе с первой леди посетит Штаты.
В Пекине сообщили, что приветствуют возможный визит президента США.
"Си Цзиньпин приветствует новый визит Трампа в Китай, Трамп выразил искреннюю благодарность"
– Центральное телевидение Китая
Напомним, стороны провели телефонный разговор, основной темой беседы стало торговое соглашение двух стран.
Ранее стало известно, что в сентябре поездку в Пекин совершит президент РФ Владимир Путин.