Вестник Кавказа

Трамп может совершить визит в Китай

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Американский лидер принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай. Также он пригласил лидера КНР в Вашингтон и также получил согласие.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в процессе телефонной беседы с председателем КНР Си Цзиньпинем принял приглашение совершить визит в Китай.

"Он пригласил меня в Китай, а я пригласил его сюда. Мы оба приняли приглашение. Так что, в какой-то момент я отправлюсь туда с первой леди"

– Дональд Трамп

Он выразил надежду, что и китайский лидер вместе с первой леди посетит Штаты.

В Пекине сообщили, что приветствуют возможный визит президента США. 

"Си Цзиньпин приветствует новый визит Трампа в Китай, Трамп выразил искреннюю благодарность"

– Центральное телевидение Китая

Напомним, стороны провели телефонный разговор, основной темой беседы стало торговое соглашение двух стран.

Ранее стало известно, что в сентябре поездку в Пекин совершит президент РФ Владимир Путин.

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