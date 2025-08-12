Вестник Кавказа

Трамп может посетить Израиль в сентябре

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Лидер США Дональд Трамп рассматривает визит в Израиль в сентябре.

Президент США Дональд Трамп может посетить Израиль в середине сентября, информирует Ynet. Это может произойти до визита главы государства в Великобританию. 

"Президент США Дональд Трамп может посетить Израиль в следующем месяце, до своего запланированного визита в Великобританию"

– Ynet

Отметим, что визит Трампа в Лондон намечен на период с 17 по 19 сентября. Лидер США может изменить маршрут, если Израиль достигнет существенных успехов в деле прекращения огня в Газе. 

Как отмечают источники издания, власти США рассматривают только полноценное долгосрочное соглашения о перемирии в секторе Газа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1120 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.