Трамп может посетить Израиль в сентябре

Лидер США Дональд Трамп рассматривает визит в Израиль в сентябре.

Президент США Дональд Трамп может посетить Израиль в середине сентября, информирует Ynet. Это может произойти до визита главы государства в Великобританию.

"Президент США Дональд Трамп может посетить Израиль в следующем месяце, до своего запланированного визита в Великобританию"

– Ynet

Отметим, что визит Трампа в Лондон намечен на период с 17 по 19 сентября. Лидер США может изменить маршрут, если Израиль достигнет существенных успехов в деле прекращения огня в Газе.

Как отмечают источники издания, власти США рассматривают только полноценное долгосрочное соглашения о перемирии в секторе Газа.