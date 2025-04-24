Трамп может начать расследование против Харрис

В отношении оппонента Дональда Трампа на президентских выборах Камалы Харрис может быть инициировано расследование. Глава Белого дома считает, что она незаконно платила американским знаменитостям во время предвыборной гонки.

Президент США Дональд Трамп может инициировать расследование против Камалы Харрис, которая была его оппонентом на выборах 2024 года от демократов, о предполагаемых незаконных выплатах знаменитостям во время ее предвыборной кампании.

Глава Белого дома обвинил ряд американских артистов в получении денег от Камалы Харрис и заявил, что она делала это незаконно и под прикрытием оплат за развлечение.

"Сколько Камала Харрис заплатила Брюсу Спрингстину за его слабое выступление во время ее предвыборной кампании перед выборами президента. Почему он принял эти деньги, если он такой ярый ее фанат? Разве это не считается незаконным взносом в кампанию? А что насчет Бейонсе? А сколько ушло Опре и Боно???"

- Дональд Трамп

Ранее газета New York Times сообщила, что Камала Харрис потратила рекордные $1,5 млрд за 15 недель предвыборной кампании, которая привела к худшим результатам для Демократической партии на голосовании за последние 20 лет: бывший вице-президент Джо Байдена проиграла и сами выборы, и общенациональное голосование.

Напомним, что президентские выборы в США прошли 5 ноября. По их итогам, Дональд Трамп набрал 312 голосов, а его оппонентка Камала Харрис – всего 226.