Трамп и Си Цзиньпин могут провести разговор в течение недели

Телефонный разговор лидеров США и Китая может состояться в первую неделю июня. Об этом рассказали в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести разговор в течение недели, поделился глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в беседе с телеканалом ABC News.

"Я не уверен, что он уже был запланирован на конкретную дату, но обсуждалась возможность проведения разговора между ними для обсуждения достигнутой в Женеве (10-11 мая) договоренности <...> Это то, о чем президент хочет поговорить на этой неделе"

– Кевин Хассет

Он добавил, что в разговоре заинтересованы как американская, так и китайская стороны.

Трамп 30 мая заявил, что планирует беседу с Си Цзиньпином, в ходе которого могут быть улажены разногласия в сфере торговли.