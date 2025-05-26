Телефонный разговор Путина и Трампа можно организовать в любой момент – Кремль

Владимир Путин и Дональд Трамп могут поговорить по телефону в любой момент: по словам Дмитрия Пескова, разговор может быть организован в любой момент.

В случае необходимости разговор по телефону российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа можно организовать в минимальные сроки, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что соответствующие каналы связи между Москвой и Вашингтоном уже налажены, так что, если понадобится, телефонный разговор Путина и Трампа можно организовать очень быстро.

"По мере необходимости это может состояться в любой момент, если это нужно будет для дела"

– Песков

В то же время, по словам представителя Кремля, на данный момент беседа глав государств не планируется.

Напомним, в общей сложности в 2025 году Путин и Трамп провели три телефонных разговора, последний из которых состоялся 19 мая, вскоре после возобновления российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Предыдущие две беседы прошли 12 февраля и 18 марта.