Трамп рассказал, почему не ужесточает санкции против России

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что не принимает решение ужесточить санкции против России. Он также выразил готовность провести трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Вашингтон не ужесточает санкции против Москвы, чтобы не нанести вред перспективам украинского урегулирования, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.

Он также сообщил, что сможет дать оценку ходу переговоров по ситуации на Украине в течение двух недель. Журналисты спросили у него, считает ли он, что Москва тверда в своем намерении окончить украинский конфликт.

"Я не могу сказать вам этого (прямо сейчас - ред.), но я сообщу вам об этом примерно через две недели, в течение двух недель"

– Трамп

Кроме того, глава государства выразил готовность принять участие в возможной трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если будет такая необходимость. Президент отметил, что в данный момент идет работа над организацией переговоров с Владимиром Путиным.

"Посмотрим, как идут дела. Мне кажется, все хорошо, но посмотрим"

– президент США