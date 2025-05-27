Трамп рассказал, почему не ужесточает санкции против России

Вашингтон не ужесточает санкции против Москвы, чтобы не нанести вред перспективам украинского урегулирования, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
Он также сообщил, что сможет дать оценку ходу переговоров по ситуации на Украине в течение двух недель. Журналисты спросили у него, считает ли он, что Москва тверда в своем намерении окончить украинский конфликт.
"Я не могу сказать вам этого (прямо сейчас - ред.), но я сообщу вам об этом примерно через две недели, в течение двух недель"
– Трамп
Кроме того, глава государства выразил готовность принять участие в возможной трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если будет такая необходимость. Президент отметил, что в данный момент идет работа над организацией переговоров с Владимиром Путиным.
"Посмотрим, как идут дела. Мне кажется, все хорошо, но посмотрим"
– президент США