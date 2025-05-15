Трамп анонсировал пошлины против стран, которые не договорятся с США

Белый дом в ближайшее время начнет предупреждать о введении пошлин на импорт страны, которые не договорились с властями США.

Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами на импорт странам, которые не заключили соглашения с Вашингтоном. По словам американского лидера, уведомления о новых тарифах начнут поступать властям этих стран в течение ближайших двух-трех недель.

"У нас одновременно 150 стран хотят заключить сделку, но невозможно встретиться со всеми. Поэтому через пару недель, думаю, Скотт (Бессент, министр финансов США - ред.) и Говард (Латник, министр торговли США - ред.) начнут рассылать письма. Мы будем справедливы, но сообщим, сколько нужно будет платить за ведение бизнеса в США"

– Дональд Трамп

Ранее Вашингтон дал отсрочку на 90 дней для достижения договоренностей с США. Для тех стран, которые не заключат соглашения с Белым домом, будут действовать стандартные тарифы.

Напомним, что президент США объявил о масштабных пошлинах против большинства стран мира 2 апреля. Наиболее значительные тарифы были введены против Китая.