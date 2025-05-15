Вестник Кавказа

США передали Ирану предложения по ядерной сделке – Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Американский президент подтвердил, что Вашингтон передал Тегерану предложения по ядерной сделке. Это произошло на четвертой встрече переговорщиков США и Ирана 11 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранской стороне было передано предложение по новой ядерной сделке.

"У них есть это предложение", - заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что в рамках четвертого раунда переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе американская сторона передала предложение по новой сделке.

По словам Трампа, сделка с Ираном близится к завершению.

Отметим, что в Тегеране 15 мая объявили, что письменных предложений от Штатов пока не поступало.

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