США передали Ирану предложения по ядерной сделке – Трамп

Американский президент подтвердил, что Вашингтон передал Тегерану предложения по ядерной сделке. Это произошло на четвертой встрече переговорщиков США и Ирана 11 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что иранской стороне было передано предложение по новой ядерной сделке.
"У них есть это предложение", - заявил он.
Ранее СМИ сообщали, что в рамках четвертого раунда переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе американская сторона передала предложение по новой сделке.
По словам Трампа, сделка с Ираном близится к завершению.
Отметим, что в Тегеране 15 мая объявили, что письменных предложений от Штатов пока не поступало.