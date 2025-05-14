Иран назвал полезными переговоры с США

В МИД Ирана считают, что переговоры с США в Омане были полезными. Последняя встреча представителей Тегерана и Вашингтона прошла в Омане 11 мая.

Переговоры Ирана и США по ядерной программе были полезными, заявил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

По его словам, стороны не обсуждают прекращения иранской ядерной программы.

"Прекращение ядерной программы Ирана не стоит на повестке дня. Мы извлекли уроки из прошлого опыта и знаем, какие надо принять меры. Состоявшиеся переговоры были полезными"

- Эсмаил Багаи

Напомним, что последние переговоры Ирана и США состоялись 11 мая в столице Омана, Маскате. После этого глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что стороны сблизили свои позиции по ядерной сделки. Он также передал, что основная повестка переговоров – вопросы обогащения урана и американских санкций.