Вестник Кавказа

Иран назвал полезными переговоры с США

Иран назвал полезными переговоры с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана считают, что переговоры с США в Омане были полезными. Последняя встреча представителей Тегерана и Вашингтона прошла в Омане 11 мая.

Переговоры Ирана и США по ядерной программе были полезными, заявил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

По его словам, стороны не обсуждают прекращения иранской ядерной программы.

"Прекращение ядерной программы Ирана не стоит на повестке дня. Мы извлекли уроки из прошлого опыта и знаем, какие надо принять меры. Состоявшиеся переговоры были полезными"

- Эсмаил Багаи

Напомним, что последние переговоры Ирана и США состоялись 11 мая в столице Омана, Маскате. После этого глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что стороны сблизили свои позиции по ядерной сделки. Он также передал, что основная повестка переговоров – вопросы обогащения урана и американских санкций.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
870 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.