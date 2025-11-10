Торгово-экономические отношения России и Турции развиваются поступательно – МИД РФ

Москва и Анкара пока не решили все проблемы в расчетах, но взаимоотношения постепенно выстраиваются в нужном направлении, сообщил временный поверенный РФ Иванов.

Россия и Турция не решили проблему взаиморасчетов, но по ней ведутся плотные переговоры, заявил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.

Заявление было сделано в ходе проведения XVI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что всему виной антироссийские санкции, которые значительно затрудняют процесс решения всех неурегулированных вопросов.

Тем не менее, Иванов сказал, что переговоры, которые ведутся между Москвой и Анкарой, ведут к постепенной стабилизации двухсторонних отношений в области экономики.

"Проблемы остаются, они, конечно же, мешают, но, тем не менее, наши торгово-экономические отношения развиваются поступательно"

– Алексей Иванов

Напомним, что с 10 по 11 ноября в Стамбуле проходила Азиатская конференция клуба "Валдай".