Валдайский клуб проведет заседание в Стамбуле

Азиатская конференция Валдая стартует 11 ноября в Стамбуле. Мероприятие будет посвящено теме "Евразия в разобщенном мире".

В Турции пройдет XVI Азиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщили организаторы мероприятия. Конференция пройдет в Стамбуле, с 10 по 11 ноября, официальная церемония открытия запланирована на завтра.

Мероприятие организовано при поддержке Института Анкары. Вступительная сессия пройдет под названием "Средние державы, стремление к стратегической автономии и будущее глобального (бес)порядка". Основной темой конференции станет развитие Евразии в контексте глобальных изменений мирового порядка – "Евразия в разобщенном мире".

"Евразия – это уникальный регион, который всегда находился в центре мировых процессов и большинство из них инициировал, сегодня также является эпицентром и локомотивом политических, экономических и технологических изменений. Сочетание конкуренции великих держав, смены альянсов и появления новых транспортных коридоров переопределяет роль Евразии в будущем мировом устройстве"

– Валдай

Место проведения конференции было выбрано не случайно, подчеркивают организаторы. В Турции она пройдет впервые, Стамбул выбран площадкой для мероприятия в силу своих исторических и культурных особенностей: этот город стал пересечением Востока и Запада, не только с точки зрения географии, но и экономики, культуры и цивилизации.

Заявлено участие более 40 различных экспертов в области экономики, политики, управления из Казахстана, Катара, Китая, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Турции и других стран.

На мероприятии будет уделено достаточное количество внимания вопросам региональной безопасности, глобального управления. На одной из дискуссий запланировано обсуждение роли Южного Кавказа в геополитической картине мира.

Диалог России и Турции

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о вероятном вкладе этой конференции Валдайского клуба в контакты Москвы и Анкары и ее потенциальную российско-турецкую повестку дня.

"По научному и преподавательскому направлениям у России постоянно идут контакты с Турцией, в частности, этим занимается Высшая школа экономики и ряд научных коллективов. Специфика этой Азиатской конференции заключается в том, что на площадке в Стамбуле соединятся два традиционных направления Валдайского клуба – азиатское и ближневосточное. Прежде они развивались параллельно: азиатские конференции проходили в Юго-Восточной, Южной и Средней Азии, а ближневосточные – в Марокко, в Иордании на Мертвом море, на Мальте и в Сочи", - прежде всего сказал он.

"Сейчас вышло так, что Стамбул объединяет форматы работы Валдайского клуба. То, что Турция является вместе с нами сопредседателем этой представительной международной конференции, очень важно и говорит о высоком уровне нашего взаимодействия в научной и преподавательской сфере. На двусторонних отношениях, я думаю, это событие скажется позитивно, поскольку дополнительно оживит контакты. Проведение Азиатской конференции "Валдая" в Стамбуле показывает, что российско-турецкие связи имеют межрегиональное значение", - подчеркнул Андрей Бакланов.

"Конференция пройдет в условиях, когда есть четкое понимание о необходимости новых идей в международных отношениях. Главный вопрос – как преодолеть турбулентность, существующую и на евразийском пространстве, и в мире в целом. Я уверен, что участники смогут достаточно далеко продвинуться по пути выработки реалистичных, продуманных, сбалансированных мер в этом направлении", - заявил дипломат.

Турция, ожидает заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, выдвинет на конференцию логистическую тематику. "Центральной темой будет обеспечение стабильности работы транспортных коридоров. Для Турции это вопрос национальной безопасности и национальной гордости, ведь она является одним из инициаторов крупных проектов по строительству межрегиональной транспортной инфраструктуры и обеспечению нормальной транспортировки энергоносителей. Здесь Турция занимает более реалистичную позицию, чем страны Европы и ей есть что рассказать и поделиться опытом", - отметил Андрей Бакланов.

"Помимо вопросов транспортной и энергетической безопасности, разумеется, конференция не обойдет стороной проблематику Ближнего Востока. Необходимо найти выходы из создавшихся тупиков в ближневосточном урегулировании и как-то содействовать общему оздоровлению ситуации в мире", - заключил дипломат.