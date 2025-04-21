Токаев прибыл в Москву для участия в параде Победы

Президент Казахстана прибыл в Москву. Он примет участие в 80-летии Победы. В столицу России также прилетели руководители других государств.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в российскую столицу. Самолет с главой государства приземлился в аэропорту в Москве.

Отмечается, что лидер республики прилетел в Россию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Стоит добавить, что в Москву также прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, руководитель Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, министр иностранных дел Лаоса и главы стран Африки.