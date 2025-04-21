Вестник Кавказа

Токаев поздравил Владимира Путина и россиян с Днем Победы

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Президент Казахстана на встрече с лидером РФ высказался о значимости Дня Победы и подвиге героев ВОВ.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и россиян с Днем Победы, отметив подвиг фронтовиков.  

"Фронтовики всегда чтили именно этот праздник, потому что День Победы для них был самым главным днем года и всей жизни. Фронтовики всегда вспоминали павших товарищей, и для них, конечно же, это была незабываемая память. Это было стальное поколение, это люди, которые, по сути дела, высоко подняли знамя народа-победителя"

– Касым-Жомарт Токаев

Отметим, что Владимир Путин передал лидеру Казахстана наградной лист на присвоение его отцу - Кемелю Токаеву, участвовавшему в Великой Отечественной войне, звания Героя Советского Союза.

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