Токаев обсудил с Путиным урегулирование на Украине

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Путин и Токаев обсудили контакты Москвы и Вашингтона относительно украинского урегулирования.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава центральноазиатской республики позитивно оценил движение в сторону урегулирования украинского конфликта. 

"Касым-Жомарт Токаев, выразив признательность за информацию, приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта"

– пресс-служба Кремля

В Кремле сообщили, что звонок состоялся по инициативе российского президента. Путин рассказал казахстанскому коллеге о визите спецпосланника США Стива Уиткоффа и итогах встречи.

