Токаев обсудил с Путиным урегулирование на Украине

Путин и Токаев обсудили контакты Москвы и Вашингтона относительно украинского урегулирования.
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава центральноазиатской республики позитивно оценил движение в сторону урегулирования украинского конфликта.
"Касым-Жомарт Токаев, выразив признательность за информацию, приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта"
– пресс-служба Кремля
В Кремле сообщили, что звонок состоялся по инициативе российского президента. Путин рассказал казахстанскому коллеге о визите спецпосланника США Стива Уиткоффа и итогах встречи.