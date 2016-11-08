Тегеран и Каир обсудили ядерную программу Ирана

Главы МИД Ирана и Египта провели телефонный разговор. Министры двух государств обсудили двусторонние отношения и иранскую ядерную программу.

Руководитель иранской дипломатии Аббас Аракчи провел телефонную беседу со своим египетским коллегой Бадром Абдельати, пишет пресс-служба МИД Исламской Республики.

Главы внешнеполитических ведомств двух государств обсудили двусторонние отношения Тегерана и Каира, а также события на Ближнем Востоке и в мире.

В министерстве отметили, что в ходе беседы они поговорили об иранской ядерной программе и о вопросах, которые возникли после июньского ирано-израильского конфликта.