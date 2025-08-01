Иран и Пакистан свяжет морской путь

Власти Пакистана приняли решение выдать лицензию на запуск морского сообщения до Ирана.

Пакистан впервые в истории страны выдал лицензию на осуществление морских грузоперевозок до портов в Иране. Право на выполнение рейсов между Пакистаном и Ираном получила компания Sea Keepers.

Решение было принято в рамках правительственного заседания. Глава морского ведомства Пакистана Мухаммад Джунаид Анвар Чаудри назвал этот шаг "вехой", которая расширит потенциал Исламабада в области туризма и торговли.

Также планируется запуск маршрута для паломников, рабочих и туристов, которые следуют в Иран и Ирак.