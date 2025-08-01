Вестник Кавказа

Иран и Пакистан свяжет морской путь

Иран и Пакистан свяжет морской путь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Пакистана приняли решение выдать лицензию на запуск морского сообщения до Ирана.

Пакистан впервые в истории страны выдал лицензию на осуществление морских грузоперевозок до портов в Иране. Право на выполнение рейсов между Пакистаном и Ираном получила компания Sea Keepers. 

Решение было принято в рамках правительственного заседания. Глава морского ведомства Пакистана Мухаммад Джунаид Анвар Чаудри назвал этот шаг "вехой", которая расширит потенциал Исламабада в области туризма и торговли. 

Также планируется запуск маршрута для паломников, рабочих и туристов, которые следуют в Иран и Ирак.

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