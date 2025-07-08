Вестник Кавказа

Шахин Мустафаев приедет в Иран

Шахин Мустафаев приедет в Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заместитель премьер-министра Азербайджана анонсировал свой визит в Иран. Поездка должна состояться в ближайшее время, точная дата будет объявлена позже.

В ближайшее время заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев посетит Иран. Об этом сообщают иранские средства массовой информации.

По их данным, визит анонсировал сам Мустафаев на встрече с главой министерства дорог и градостроительства Ирана Фарзаной Садеги.

В ходе переговоров Мустафаев и Садеги, которые возглавляют комиссию двух стран по экономическому взаимодействию, поговорили о развитии экономического и административного сотрудничества Баку и Тегерана, особенно в области приграничных проектов.

Во время разговора было подчеркнуто, что Азербайджану и Ирану нужно ускорить реализацию совместных проектов, в том числе вовзедение пограничного терминала "Астара" и приграничных мостов.

Ожидается, что во время поездки в Иран заместитель азербайджанского премьера обсудит различные вопросы экономического характера, проведет ряд переговоров и поговорит о продвижении проектов и устранении возможных препятствий.

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