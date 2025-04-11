Тегеран даже не приближался к созданию ядерного оружия – сенатор Мерфи

ИРИ на сегодняшний день даже не приблизилась к созданию реально работающего ядерного оружия, заявил сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи.
По его словам, на минувшей неделе ему предоставили информацию о данных, полученных разведкой.
"Иран не представлял непосредственной угрозы Соединенным Штатам и не был близок к созданию пригодного для доставки ядерного оружия"
– Крис Мерфи
Политик уточнил, что американо-иранские переговоры вполне могли завершиться успехом. Однако вмешательство Израиля лишило их каких-либо шансов.
Напомним, в ночь на воскресенье США нанесли удары по ключевым объектам ядерной программы Ирана, которые расположены в городах Натанз, Исфахан и Фордо. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в результате были уничтожены все ключевые иранские объекты по обогащению урана.