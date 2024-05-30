Тбилиси обвинил Прибалтику в желании втянуть Грузию в конфликт с Россией

В Грузии заявили, что страны Балтии хотят втянуть Тбилиси в противостояние с Москвой. Ранее Литва ввела санкции против 10 граждан Грузии.

Первый вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский обвинил Латвию, Литву и Эстонию в желании втянуть Грузию в конфликт с Россией.

Парламентарий отметил, что прибалтийские страны из-за отказа Тбилиси будут вводить санкции, а также делать громкие заявления и обращения к грузинской молодежи.

Ранее Литва ввела ограничения против 10 грузинских граждан. В общей сложности, Вильнюс в последнее время наложил ограничения на 112 граждан Грузии.