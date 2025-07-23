Литва ввела санкции против десяти чиновников Грузии

Вильнюс на пять лет запретил чиновникам из Грузии посещать Литву.

Литва запретила въезд в страну еще десяти госслужащим Грузии, информирует Департамент миграции.

Рестрикции введены против судей, прокуроров, депутатов парламента Мариам Лашхи и Нино Цилосани, а также главы правительства Аджарии Сулхана Тамазашвили. Вильнюс также запретил посещение страны для главы Антикоррупционного бюро Раждена Купрашвили.

Согласно информации миграционного ведомства Литвы, посещать страну чиновники и политики не смогут до июля 2030 года.

Отметим, что Вильнюс принял во внимание решение Совета ЕС, которое ограничивает посещение стран ЕС грузинскими госдеятелями. Санкции были введены массовых протестов в Грузии и сворачивания планов евроинтеграции со стороны Тбилиси.