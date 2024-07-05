Вестник Кавказа

Тбилиси и Кишинев свяжут рейсы Vision Air

Между Молдавией и Грузией запускает прямые рейсы компания Vision Air. Первый рейс состоится 2 ноября, а с середины декабря их количество утроится.

Авиакомпания Vision Air с завтрашнего дня свяжет прямыми рейсами столицы Грузии и Молдавии.

Поначалу полеты будут осуществляться раз в неделю, каждое воскресенье, с 13 ноября добавится рейс по четвергам, с 16 декабря рейсов на этом направлении будет уже три: самолеты будут летать по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Отметим, что попасть в Кишинев из Грузии можно также прямыми рейсами перевозчика FLYONE.

