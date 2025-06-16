Ташкент и Баку готовы к новому экономическому сотрудничеству

Идет подготовка к формированию нового формата межгосударственных проектов Узбекистана и Азербайджана. О проведении большого форума парламентариев двух стран в Хиве заявили в Сенате Олий Мажлиса.

В начале следующего месяца, 1–2 июля, в городе Хива (Узбекистан) планируется организация и проведение первого двустороннего межпарламентского форума Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики. Темой события заявлен поиск новых горизонтов сотрудничества: "От диалога к совместным действиям".

На мероприятии запланировано присутствие представителей парламентов обоих государств – Милли Меджлиса АР и Олий Мажлиса РУ. Кроме того, оргкомитет Форума пригласил представителей Молодежных парламентов и организаций двух стран.

Форум организован по причине стремления к усилению межпарламентского сотрудничества, с целью обмена взаимного опыта в сфере законотворчества и парламентского управления. Кроме того, страны стремятся к содействию в реализации договоренностей, заключенных между правительствами.

На повестке дня – обсуждение перспектив возможного расширения границ диалога между Баку и Ташкентом, а также расширения совместных действий в сферах, приоритетных для сотрудничества.

Согласно пресс-релизу, по результатам мероприятия планируется принятие декларации, нацеленной на улучшение правовых основ для дальнейшего расширения и укрепления межгосударственных отношений между Баку и Ташкентом. Планируется, что данный документ в дальнейшем будет фундаментом для реализации совместных проектов и для расширения взаимодействия в экономической и культурной областях, в сфере безопасности и в образовании.