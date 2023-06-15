Свыше тысячи жителей Лачина получат работу

Опубликовано: 16:48, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Лачине приступят к трудоустройству местных жителей. 1,2 тысячи граждан получат работу после открытия предприятий в городе.

Жители азербайджанского Лачина получат работу после открытия предприятии в городе, планируется трудоустроить 1,2 тыс человек.

Сейчас к тренингам и работам в городе удалось привлечь порядка 260 граждан Азербайджана. Людям, которые изъявили желание перебраться в Лачин, сразу предлагают помощь с трудоустройством.

Отмечается, что в настоящее время власти Азербайджана предпринимают все меры для того, чтобы трудоустроить жителей Лачина и тех, кто собирается перебраться в освобожденный город.