Свыше тысячи жителей Лачина получат работу

В Лачине приступят к трудоустройству местных жителей. 1,2 тысячи граждан получат работу после открытия предприятий в городе.
Жители азербайджанского Лачина получат работу после открытия предприятии в городе, планируется трудоустроить 1,2 тыс человек.
Сейчас к тренингам и работам в городе удалось привлечь порядка 260 граждан Азербайджана. Людям, которые изъявили желание перебраться в Лачин, сразу предлагают помощь с трудоустройством.
Отмечается, что в настоящее время власти Азербайджана предпринимают все меры для того, чтобы трудоустроить жителей Лачина и тех, кто собирается перебраться в освобожденный город.