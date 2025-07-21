Свыше 4,5 млн туристов отдохнули в Сочи с начала 2025 года

Сочи принял более 4,5 млн путешественников с начала текущего года. По данным администрации города, на курорте единовременно находятся около 185 тыс туристов.

С января 2025 года отдых в Сочи выбрали свыше 4,5 млн туристов. Это на 2% больше показателей аналогичного периода 2024 года, рассказали в пресс-службе администрации города.

"На сегодняшний день на территории курорта единовременно пребывает порядка 185 тыс. человек. Об этом свидетельствует показатель средней загрузки коллективных средств размещения, на данный момент он составляет 88%, на курортах горного кластера - 75%"

- пресс-служба администрации Сочи

Наибольшее число туристов в Сочи обычно наблюдается именно в середине лета, подчеркнул замглавы города Сергей Сомко.

Он добавил, что количество путешественников, единовременно находящихся на краснодарском курорте, выросло на 7 тыс человек по сравнению с показателем двухнедельной давности. По его словам, это говорит о быстром темпе увеличения числа отдыхающих, что крайне положительно влияет на экономику города.