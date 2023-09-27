Сувениры на 3D-принтере будут создавать на стенде Ставрополья на выставке "Россия" 

Гостей форума «Россия» ждут на стенде Ставрополья. Здесь можно будет получить «Лермонтовскую карту» и сувениры, распечатанные на 3D принтере.
Ставропольский стенд на форуме «Россия» будет подогревать интерес посетителей сувенирами в 3D формате и раздачей лермонтовских карт.
С помощью карты можно получить скидки у продавцов сувенирной продукции и отельеров края, а также сэкономить на экскурсиях.
«Также на стенде на 3D-принтере будем распечатывать сувениры с символикой Ставропольского края, посетители стенда смогут их получить»
– замминистра молодежной политики Ставрополья Александр Войсковой
Чиновник также сообщил, что площадь стенда составит 100 «квадратов», на которых расположатся фотозоны и стенд для концертов. Также посетителей будут развлекать столичные и местные КВНщики.