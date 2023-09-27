РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Сувениры на 3D-принтере будут создавать на стенде Ставрополья на выставке "Россия" 

Сувениры на 3D-принтере будут создавать на стенде Ставрополья на выставке &quot;Россия&quot; 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Гостей форума «Россия» ждут на стенде Ставрополья. Здесь можно будет получить «Лермонтовскую карту» и сувениры, распечатанные на 3D принтере. 

Ставропольский стенд на форуме «Россия» будет подогревать интерес посетителей сувенирами в 3D формате и раздачей лермонтовских карт. 
С помощью карты можно получить скидки у продавцов сувенирной продукции и отельеров края, а также сэкономить на экскурсиях. 

«Также на стенде на 3D-принтере будем распечатывать сувениры с символикой Ставропольского края, посетители стенда смогут их получить»

– замминистра молодежной политики Ставрополья Александр Войсковой 

Чиновник также сообщил, что площадь стенда составит 100 «квадратов», на которых расположатся фотозоны и стенд для концертов. Также посетителей будут развлекать столичные и местные КВНщики.

Что привезти из Турции: как выбрать сувенир и где его купить

Что привезти из Турции: как выбрать сувенир и где его купить

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1310 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version