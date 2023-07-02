Что привезти из Турции: как выбрать сувенир и где его купить

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возвращаясь с отдыха, мы хотим привезти что-нибудь на память и в качестве сувенира родным и близким. Хотя сегодня купить можно что угодно и где угодно, вещь, приобретенная на отдыхе, овеяна приятными воспоминаниями. Расскажем, что чаще всего покупают в Турции, где это купить, какие традиционные турецкие сувениры, что необычного можно привезти из Турции.

Что чаще всего покупают в Турции?

На самом деле в Турции купить можно что угодно и на любой вкус: от ковров до сладостей и специй - всё зависит от фантазии и бюджета.

Где покупать в Турции?

Лучшим местом для шопинга в Турции считается, конечно же, Стамбул. Один Гранд-Базар или Большой Базар (на турецком Капалы-Чарши) чего стоит! Тем не менее не стоит забывать и о небольших лавках и магазинах как в Стамбуле, так и в других городах страны, где местные умельцы продают свои изделия.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Традиционные турецкие сувениры

Безусловно, есть категория турецких подарков, по которым с одного взгляда можно определить, что они из Турции. Среди традиционных турецких сувениров:

Турецкий ковер. Ковры - один из самых популярных в Турции товаров, и продаются они практически везде. Они бывают самых разных размеров, поэтому всегда можно приобрести небольшой: в подарок себе или дорогому человеку. При покупке анатолийского ковра первым делом просите сертификат подлинности и не ведитесь на дешевизну. Настоящий турецкий килим стоит немало - от $ 100 и выше.

Ковры - один из самых популярных в Турции товаров, и продаются они практически везде. Они бывают самых разных размеров, поэтому всегда можно приобрести небольшой: в подарок себе или дорогому человеку. При покупке анатолийского ковра первым делом просите сертификат подлинности и не ведитесь на дешевизну. Настоящий турецкий килим стоит немало - от $ 100 и выше. Назар бонджук - бусина от сглаза. Синий глаз-оберег в Турции буквально повсюду. Амулет из стекла в форме синего глаза - это древний талисман, который в турецкой культуре отгоняет злых духов и неудачу. Глаз от сглаза не только популярный сувенир в Турции, но и предмет, которым пользуются многие турки, чтобы привлечь удачу. Синий глаз в Турции можно купить в самых разных исполнениях: в форме брелка, значка, булавки и браслета. Этот сувенир совсем недорогой и точно порадует получателя.

бусина от сглаза. Синий глаз-оберег в Турции буквально повсюду. Амулет из стекла в форме синего глаза - это древний талисман, который в турецкой культуре отгоняет злых духов и неудачу. Глаз от сглаза не только популярный сувенир в Турции, но и предмет, которым пользуются многие турки, чтобы привлечь удачу. Синий глаз в Турции можно купить в самых разных исполнениях: в форме брелка, значка, булавки и браслета. Этот сувенир совсем недорогой и точно порадует получателя. Турецкие фонарики. Турецкие светильники или фонарики из цветного стекла - невероятно красивый сувенир и настоящее украшение любого интерьера. Каждая деталь на турецких светильниках мастерски проработана, а цвета настолько разнообразные, что каждому что-то по вкусу да найдётся. Огромный выбор турецких фонариков на Большом базаре в Стамбуле - там они свисают с потолка чуть ли не в каждой лавке. Стоимость такого традиционного сувенира начинается от тысячи рублей.

Турецкие светильники или фонарики из цветного стекла - невероятно красивый сувенир и настоящее украшение любого интерьера. Каждая деталь на турецких светильниках мастерски проработана, а цвета настолько разнообразные, что каждому что-то по вкусу да найдётся. Огромный выбор турецких фонариков на Большом базаре в Стамбуле - там они свисают с потолка чуть ли не в каждой лавке. Стоимость такого традиционного сувенира начинается от тысячи рублей. Турецкие стаканы для чая . Турецкие стаканы для чая или армуду в форме бутона тюльпана - традиционный и очень популярный турецкий сувенир. В Турции огромный выбор самых разных наборов армуду, а их стоимость начинается от $10.

. Турецкие стаканы для чая или армуду в форме бутона тюльпана - традиционный и очень популярный турецкий сувенир. В Турции огромный выбор самых разных наборов армуду, а их стоимость начинается от $10. Турецкая керамика. Яркая, буквально поражающая воображение турецкая керамика завоевала поклонников по всему миру во времена расцвета Шелкового пути. Мозаичные разноцветные узоры турецкой керамики однозначно порадуют того, для кого предназначается сувенир, как и тот факт, что расписные тарелки, чашки, кружки и чаши изготавливаются вручную.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что необычного можно купить в Турции?

Если привычные всем сувениры и гостинцы везти из Турции не хочется, можно приложить немного усилий и отправиться за необычными подарками.

Керамика из города Сельчук . Город Сельчук, где находится гробница Иоанна Богослова и недалеко от которого расположен древний город Эфес, славится своей керамикой. Её местные мастера часто создают прямо на глазах у посетителей. В одном из магазинов-мастерских делают керамические изделия традиционной формы и с традиционными узорами, которые светятся в темноте!

. Город Сельчук, где находится гробница Иоанна Богослова и недалеко от которого расположен древний город Эфес, славится своей керамикой. Её местные мастера часто создают прямо на глазах у посетителей. В одном из магазинов-мастерских делают керамические изделия традиционной формы и с традиционными узорами, которые светятся в темноте! Букинистические издания. В Стамбуле есть целый букинистический рынок - Сахафлар, который находится рядом с Гранд Базаром. На этом рынке можно найти интересные, и даже уникальные издания книг на любую тематику. К печатным изданиям в Турции относятся с большим уважением, и в качестве уникального подарка из Турции, редкая книга или старая открытка - отличное решение.

В Стамбуле есть целый букинистический рынок - Сахафлар, который находится рядом с Гранд Базаром. На этом рынке можно найти интересные, и даже уникальные издания книг на любую тематику. К печатным изданиям в Турции относятся с большим уважением, и в качестве уникального подарка из Турции, редкая книга или старая открытка - отличное решение. Шахматы. Поскольку в Турции очень любят играть в шахматы, шахматные наборы, которые изготавливают в стране, достойны того, чтобы приобрести их в подарок. Есть, например, шахматы в османском стиле, где фигуры расписаны вручную. Такие шахматы точно порадуют заядлого шахматиста и станут отличным дополнением интерьера.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Съедобные подарки из Турции

Всем известно, что Турция славится своими сладостями и специями, которые могут стать отличным гостинцем для родных и близких.

Огромный выбор турецких сладостей можно найти на Большом базаре. Перед покупкой, кстати, их можно пробовать.

Турецкие специи продаются как на Гранд Базаре, так и на Египетском базаре пряностей (Мысыр Чаршысы). На Рынке специй также можно приобрести турецкий чай и кофе, сухофрукты и орехи.

Оливковое масло из Турции тоже стоит того, чтобы взять его с собой домой.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На турецком рынке (базаре) не забывайте:

торговаться

пробовать продукцию

просить, чтобы ее хорошо упаковали.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полезные советы

Выбор сувениров - ответственное занятие, поэтому не оставляйте его на самый последний день пребывания в Турции. Чтобы насладиться процессом, нужно выделить на него время.

Не стоит покупать сувениры в аэропорту, поскольку там они стоят в разы дороже. Торговаться - это стандартная практика в Турции, которая приветствуется. В некоторых лавках можно сбить цену до 40%. Покупая что-либо необычное в Турции, убедитесь, что этот товар можно вывозить из страны.