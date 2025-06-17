Суперкомпьютер впервые запустили в Казахстане

Запуск первого в Казахстане суперкомпьютера состоялся в новом дата-центре Минцифры республики, рассказали в пресс-службе ведомства.
Участником церемонии стал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Глава государства поставил свою подпись на специальной табличке.
Событие произошло в новом дата-центре, который Минцифры создало при сотрудничестве с международными партнерами.
"Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центральноазиатском регионе"
– Минцифры
Глава государства рассказал о значении мероприятия, отметив, что запуск суперкомпьютера поможет при цифровизации ключевых отраслей, а также позволит достичь существенного прогресса в развитии цифровых технологий.
Как уточнили в министерстве, мощности суперкомпьютера будут доступны стартапам, которые создают нейросетевые решения, вузам и научным центрам, а также компаниям, как государственным, так и частным.