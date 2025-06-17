Суперкомпьютер впервые запустили в Казахстане

Церемония запуска первого в стране суперкомпьютера состоялась в Казахстане. В ней принял участие президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Запуск первого в Казахстане суперкомпьютера состоялся в новом дата-центре Минцифры республики, рассказали в пресс-службе ведомства.

Участником церемонии стал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Глава государства поставил свою подпись на специальной табличке.

Событие произошло в новом дата-центре, который Минцифры создало при сотрудничестве с международными партнерами.

"Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центральноазиатском регионе"

– Минцифры

Глава государства рассказал о значении мероприятия, отметив, что запуск суперкомпьютера поможет при цифровизации ключевых отраслей, а также позволит достичь существенного прогресса в развитии цифровых технологий.

Как уточнили в министерстве, мощности суперкомпьютера будут доступны стартапам, которые создают нейросетевые решения, вузам и научным центрам, а также компаниям, как государственным, так и частным.