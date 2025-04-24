Новый глава Минобороны Казахстана увидит достижения российской "оборонки"

Министр обороны республики Даурен Косанов прибыл в Москву с официальным визитом, его принял российский коллега Андрей Белоусов, стороны обсудили вопросы взаимодействия двух стран в военной сфере.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сегодня провел встречу со своим казахстанским коллегой генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым, впервые прибывшим в Россию в качестве министра обороны страны, сообщили в Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Казахстан генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым"

- Минобороны России

На встрече российский министр отметил, что его казахстанский коллега много раз бывал в России, но в новом качестве он совершает визит впервые. Глава Минобороны Казахстана отметил, что придает огромное значение своему первому зарубежному визиту и рад, что это именно визит в Россию, передает РИА Новости.

Глава российского оборонного ведомства пообещал гостю насыщенную программу, которая включает в себя демонстрацию новейших научных достижений российской промышленности и оборонно-промышленного комплекса.

В ходе беседы министр обороны Казахстана отметил, что республика придает особое значение развитию сотрудничества с Российской Федерацией, так как две страны традиционно связывают добрососедские отношения и стратегическое партнерство.

Замечательно и то, что главам их оборонных ведомств удается встречаться на регулярной основе, делиться мнениями, а также согласовывать дальнейшие шаги, направленные на эффективное взаимодействие, отметил Косанов.