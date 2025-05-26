Сухой порт официально открылся в Тбилиси

В столице Грузии прошло официальное открытие сухого порта, который представляет собой современный железнодорожный терминал для контейнеров и грузов. Tbilisi Dry Port также является составной частью Срединного пути.

В Тбилиси состоялось официальное открытие первого современного железнодорожного контейнерного и грузового терминала – Tbilisi Dry Port. Подробности рассказали в Минэкономики Грузии.

В ведомстве уточнили, что порт уже авторизован как таможенная зона. Агентство железных дорог Грузии выдало объекту первый сертификат безопасности и эксплуатации ж/д инфраструктуры.

В министерстве напомнили о стратегическом расположении порта, который станет неотъемлемой частью ключевых морских портов Грузии, то есть на данный момент Поти и Батуми, а позже – и глубоководного порта Анаклия. В ведомстве убеждены, что сухой порт внесет свой вклад в развитие торговли на Кавказе и в Центральной Азии.

В Минэкономики напомнили, что вызовы времени становятся импульсами для всех стран, в том числе и тех, кто участвует в проекте Срединного коридора, работать над развитием инфраструктуры, а самое актуальное направление развития – контейнерные перевозки.

В министерстве добавили, что сухой порт будет строиться в три фазы. На сегодня завершена первая из них – на этом этапе в строительство вложили $21 млн. Уже сейчас порт может обрабатывать 100 тыс TEU в год. Когда он будет окончательно достроен, это количество удвоится.

В Минэкономики уточнили, что Tbilisi Dry Port также служит международным контейнерным хабом и депо. Он станет важным пунктом для контейнеров, которые идут по железной дороге из КНР и Дальнего Востока в Европу через Срединный коридор.

"Также порт обеспечивает гибкие грузовые потоки из Центральной Азии или Дальнего Востока в направлении Тбилиси с использованием различных видов транспорта 0 железной дороги, собственных контейнеров или грузовиков"

– Минэкономики Грузии

Проект был воплощен в жизнь совместно Abu Dhabi Ports Group, норвежской Wilhelmsen Port Service и и грузинской Inveco.