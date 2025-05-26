Еврочиновники хотят сменить власть в Грузии на своих агентов – Каладзе

Бюрократы из Евросоюза хотят привести к власти в Грузии своих агентов в лице оппозиции, так как им не нравится правящая "Грузинская мечта". Об этом заявил генсек партии Каладзе.

Бюрократам из ЕС не нравится текущая власть в Грузии, и они стремятся сменить ее на своих агентов в лице оппозиции, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"В последние годы было несколько попыток государственного переворота, свержения власти. Это все финансировалось из-за рубежа. У них были и есть свои патроны, которые хотят сменить власть в Грузии, так как у страны патриотическая власть, которая защищает интересы народа"

- Каха Каладзе

По его словам, еврочиновникам не нравится именно стремление грузинских властей защитить интересы народа.

Каха Каладзе также прокомментировал негативные заявления в сторону недавно принятого закона об иноагентах, ставшего аналогом американского FARA. Он подчеркнул, что ЕС критикует закон, называя его непрозрачным и противоречащим демократии, хотя в Брюсселе сами обсуждают принятие подобного законопроекта.

Напомним, что новый закон об иноагентах в Грузии вступил в силу 1 июня 2025 года. Он подразумевает наказания в виде заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц.